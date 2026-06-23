アンディ・バーナム前マンチェスター市長＝22日/Temilade Adelaja/Reuters（CNN）英国のスターマー首相が22日、辞任を表明した。数カ月にわたり政治的混乱が続く中、与党・労働党内の議員から辞任を求める圧力が強まっていた。スターマー氏は首相官邸前で会見し、経済を「より強固」にしたことや、英国の国民保健サービス（NHS）の診療待ち時間を短縮したことなど、首相としての実績を挙げた。その上で、労働党内から「次期総選挙