遺言書がない相続では、誰がどれくらい財産を受け取るのかが気になる方も多いでしょう。 特に、亡くなった方に子どもがいない場合は、配偶者だけでなく兄弟姉妹が相続に関わることがあります。本記事では、配偶者と兄弟姉妹の法律上の取り分について、家族構成別に解説します。 遺言書がない場合は法律で決められた割合が目安になる 遺言書がない場合、相続では「法定相続分」がひとつの目安になります。法定相続