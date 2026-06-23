高齢の親が銀行からの提案などをきっかけに投資信託を購入していたというケースは珍しくありません。なかでも「毎月分配型」の投資信託は、定期的に分配金を受け取れることから、年金の補完として魅力的に感じる人もいるでしょう。 しかし、毎月受け取る分配金の内容によっては、運用による利益ではなく、自分が投資した元本の一部が払い戻されている場合もあります。 そのため、分配金を受け取っていても、必