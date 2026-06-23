北朝鮮で20〜22日に開かれた朝鮮労働党中央委員会第9期第2回総会拡大会議で、金正恩総書記が日本を「戦争国家へと変身している」と名指しで非難し、「日本軍国主義」を「米国第一主義」や「シオニズム」、「ウクライナのネオナチズム」と並ぶものとして批判した。北朝鮮は日頃から官営メディアや外務省談話で日本への非難を繰り返しているが、最高指導者自らが党の最重要会議でここまで踏み込んだ表現を用いるのは、近年では異例だ