ヴィジュアル系バンド「BabyKingdom」は23日、公式Xを通じ、活動休止を発表した。「BabyKingdom」は結成10年のヴィジュアル系バンド。ボーカルの咲吾、ギターの志記、ベースのもにょ、ドラムの虎丸の4人で活動。「テーマパーク」をコンセプトに、さまざまな音楽表現を“アトラクション”に見立て、ジャンルに縛られない楽曲制作をしている。2026年は10周年ツアー「IT'S MY TURN」を開催し、6月24日には22枚目のシングル「ROYAL