【ワシントン＝池田慶太、カイロ＝吉形祐司】米国とイランがスイスのビュルゲンシュトックで行った協議は、ホルムズ海峡での安全航行の確保やレバノンで軍事行動の終結を維持するための措置などで両国が一致し、協議を進める枠組みが固まった。前向きな雰囲気の演出に成功した一方、今後の交渉へ向けて、信頼関係の構築の重要性が改めて浮き彫りになった。協議は計１８時間行われ、仲介国のパキスタンとカタールは共同声明で、