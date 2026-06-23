俳優でタレントの杉浦太陽さんは6月22日、自身のInstagramを更新。父の日に子どもたちからもらったプレゼントや、親子ショットを公開しました。【写真】杉浦太陽の父の日ショット「ユメからは笑顔」杉浦さんは「父の日」とつづり、6枚の写真を投稿。1枚目は、次男・昊空さんと三男・幸空さんとのスリーショットです。「上の子たちは手紙と動画ソラ・コアはプレゼントとお花」と、子どもたちからの祝福の内容を明かしました。また