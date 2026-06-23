イベント出展！ 2人乗り化で生まれた広大な車内空間が魅力！トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントは2026年6月19日、モデリスタブランドとして「東京アウトドアショー2026」への出展を発表しました。会場では、「シエンタ」ベースの「JUNO（ジュノ）」、「ノア」ベースの「MU」、「ハイエース」ベースの「MRT」の3台を展示予定で、これらのコンプリートカーが一堂に展示されるのは今回が初めてとなります。【画像】超い