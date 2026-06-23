圧倒的なサイズ感と高級感で他のミニバンも霞む!?中国発のプレミアムEVブランド「ZEEKR（ジーカー）」が展開するラグジュアリー電動ミニバン「ZEEKR（ジーカー）009」が、日本市場への導入を予定しており、国内ユーザーからも注目を集めています。ZEEKRは、中国の民営自動車メーカー「ジーリー（吉利）」が2021年より展開する純電動のプレミアムEVブランドです。【画像ギャラリー】超カッコいい！ これが「エルグランド」級「