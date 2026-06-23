スイスの高級時計ブランド、タグ・ホイヤーが、ゴルフ用品ブランドのテーラーメイド ゴルフ（TaylorMade Golf）とのコラボレーションモデル『TAG Heuer Connected Calibre E5 x TaylorMade Edition』を発表した。 （関連：【画像】独自のアルゴリズムによりプレーヤーの操作を必要とせずにラウンド中のショットや位置情報を自動的に記録（製品詳細）） 今回のコラボでは、新作コネクテ