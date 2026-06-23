ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平投手（31）が現地時間22日、敵地でのツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場。第1打席で17号本塁打を放った。試合開始早々に豪快なアーチが飛び出した。先発右腕マシューズに対する第1打席、カウント1-0から失投となったチェンジアップを振り抜くと、その瞬間確信の17号ソロ。打球速度112.8マイル（約181.5キロ）、飛距離414フィート（約126メートル）の一発を右翼スタンドに運び、貴重な