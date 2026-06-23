敵地・ツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場【MLB】ツインズ ー ドジャース（日本時間23日・ミネソタ）ドジャース・大谷翔平投手が22日（日本時間23日）、敵地で行われたツインズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、初回の第1打席で2試合ぶりとなる17号先頭打者弾を放った。確信歩きの一発に、敵地もどよめいた。大谷は19日（同20日）のカード初戦を育児休暇のため欠場。その後、自身のインスタグラムで第2子が誕生したこ