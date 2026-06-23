アルゼンチン代表は現地６月22日、北中米Ｗ杯のグループＪ第２節でオーストリア代表とダラス・スタジアムで対戦。２−０で勝利した。スコアラーはいずれも、リオネル・メッシだ。38分、敵陣左サイドからのファクンド・メディナの折り返しにワンタッチで合わせて先制点を奪う。90＋５分には、ボックス内でレアンドロ・パレデスのパスを収めて、巧みなドリブルから左足でシュート。一度は相手のブロックに遭うが、こぼれ球を自ら