アメリカのトランプ大統領は22日、イランが合意を守らなければ「必要な事は何でもする」と述べ、圧力をかけました。アメリカ トランプ大統領「もしイランが合意に従わず、行儀良くしないならば、私は必要な事は何でもする」トランプ大統領は22日、イランが適切な行動を取らなければ「必要な事は何でもする」と述べ、合意内容を順守するよう圧力をかけました。また、凍結を解除するイランの資産や原油の販売利益をめぐっては、アメ