◇ナ・リーグカブス−メッツ（2026年6月22日ニューヨーク）ニューヨークでのメッツ―カブス戦は22日（日本時間23日）、雨天のため順延となった。24日（同25日）にダブルヘッダーが組まれる。そのため、この日メジャー初の投げ合い予定だったカブス・今永昇太投手（32）とメッツ・千賀滉大投手（33）の先発予定もそれぞれに変更が生じた。今永は24日のダブルヘッダーいずれかへの先発へ。千賀は23日にスライド登板する