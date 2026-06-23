サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は２２日（日本時間２３日）、チュニジア戦の大勝からリカバリーを経て、米テネシー州ナッシュビル近郊のベースキャンプ地で練習を再開した。開始前には集合写真撮影が行われたが、チームの雰囲気を示すワンシーンがあった。選手、監督がズラリと並んだ集合写真撮影。カメラマンの「笑顔で！」という声に全員が爽やかな笑みを浮かべていた最中だった。森保監督が前列にいた