TOブックスが刊行する『ティアムーン帝国物語』シリーズの累計部数(紙＋電子)が300万部を突破した。『ティアムーン帝国物語』は、2019年6月10日より書籍が発売。発売から7年以上、歴史改変ファンタジーとして、コミカライズをはじめ、ドラマCDやグッズの発売など幅広く展開されており、9月10日にはノベル・コミックス最新巻の発売も決定している。■『ティアムーン帝国物語』あらすじ保身上等！ 自己中最強！ 小心者の元(?)ポンコ