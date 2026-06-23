エレミヤの苦悩 エルサレムの壊滅を目撃した預言者 エレミヤは、ダビデとソロモンによって築かれた栄光のイスラエル王国が砂の城のように崩れ去っていくのを目の当たりにした預言者でした。 エレミヤ書によれば、彼は母の胎内に宿る以前から預言者になるべく神に定められていたといいます。しかし、預言者として活動を始めたのは紀元前627年のことでした。 その時、神はエレミヤの口に触れてこう言われました。「北から災