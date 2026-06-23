東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値184.65高値185.40安値184.39 186.25ハイブレイク 185.82抵抗2 185.24抵抗1 184.81ピボット 184.23支持1 183.80支持2 183.22ローブレイク ポンド円 終値214.08高値214.68安値212.48 217.21ハイブレイク 215.95抵抗2 215.01抵抗1 213.75ピボット 212.81支持1 211.55支持2 210.61ロ&#1254