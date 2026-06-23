東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.85高値9.87安値9.78 9.98ハイブレイク 9.92抵抗2 9.89抵抗1 9.83ピボット 9.80支持1 9.74支持2 9.71ローブレイク シンガポールドル円 終値124.93高値125.15安値124.61 125.72ハイブレイク 125.44抵抗2 125.18抵抗1 124.90ピボット 124.64支持1 124.36支持2 124.10ローブレイ