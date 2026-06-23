東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.7002高値0.7025安値0.6994 0.7051ハイブレイク 0.7038抵抗2 0.7020抵抗1 0.7007ピボット 0.6989支持1 0.6976支持2 0.6958ローブレイク キーウィドル 終値0.5714高値0.5787安値0.5709 0.5842ハイブレイク 0.5815抵抗2 0.5764抵抗1 0.5737ピボット 0.5686支持1 0.5659