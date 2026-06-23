通貨別短期トレンド一覧 1.ドル＜↑↑＞ 2.円＜↑＞ 3.豪ドル＜↑＞ 4.ポンド＜↓＞ 5.ユーロ＜↓＞ 6.スイスフラン＜↓＞ 7.カナダドル＜↓＞ 8.NZドル＜↓↓＞ 6月23日8時10分時点