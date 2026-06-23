今回は、家事を一切しない同居義母に、反撃した結果についてのエピソードを紹介します。毎日イライラが募っていたけど…「義母と同居していますが、毎日いらつくことばかりです。私も夫も仕事が多忙なのに、義母は家事を一切やらないからです。しかも、私が仕事から帰宅し、疲れている中で作った料理に、義母は文句だらけ。他にも、義母は私に小言ばかりでムカムカします。そんなある日、『もう我慢の限界だ……』と思った私は、義