さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。6月22日（月）に放送された同番組では、井口が身長157cmだったことで、共演した男性アイドルのファンたちから感謝されたというエピソードを明かした。【映像】井口＆久保田が2026年上半期の“毒”を大放出！今回は「MC毒出しノート2026上半期」と称し、井口と久保田が