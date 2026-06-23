メキシコ・モンテレイでのチュニジア戦(○4-0)を終え、移動日となった前日のオフを挟んでベースキャンプ地のナッシュビルで練習を再開した日本代表。DF板倉滉(アヤックス)は「(ナッシュビルの)施設も素晴らしいし、ホテルも素晴らしいので、帰ってくるとちょっとホッとする。すごくいい環境でやらせてもらっているので、そう思える場所があるのは大きい」と英気を養い、スウェーデン戦へリスタートを切った。グループリーグの