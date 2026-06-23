初戦オランダ戦(△2-2)での劇的ゴールにつながる大仕事を成し遂げても、第2戦チュニジア戦(◯4-0)は出番なし。ゴールにこだわるストライカーにとって、難しい思いがあるのは想像に難くない。ところが第3戦スウェーデン戦に向けた再始動の22日、FW小川航基(NECナイメヘン)は前線の守備タスクが機能する要因にチームの一体感を挙げ、チームへの思いを熱を込めて語った。「チームの雰囲気がW杯仕様になって、少しの不満も漏らさずに