1勝1分となった現状でも、慢心はない。日本代表は20日のチュニジア戦で勝利したことで勝ち点を4に伸ばしてグループ2位。次節引き分け以上で2位以上が確定するなか、DF菅原由勢(ブレーメン)は「勝ち点4だけどまだ突破が確実に決まったわけでもない。しかもW杯のゲーム。負けていい試合はない。それに向けてしっかりいい準備はできている」と3日後の次戦を見据えた。初戦・オランダ戦は得点に絡んだ一方、第2節・チュニジア戦は