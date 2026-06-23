ダラス・マーベリックスが新指揮官として、ミシガン大学のダスティ・メイHC（ヘッドコーチ）を招聘する見込みとなった。6月23日（現地時間22日）、『ESPN』をはじめ複数の現地メディアが報じている。 メイは2025-26シーズンにミシガン大学を34勝3敗の成績へ導き、1989年以来となるNCAAトーナメント制覇を達成。大学バスケットボール界で最も注目を集める指導者のひとりとして、その名を全国