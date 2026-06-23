・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４３７．８５（＋７４．５８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２５１３９．６９（＋１５３．８７） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８４００．１１（－２１．０３） ・ロシア・ＲＴＳ ９８８．９４（－４９．６２） 出所：MINKABU PRESS