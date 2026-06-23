・ＮＹダウ５１７１２．７１（＋１４８．０１） 高値５１８８７．８５ 安値５１５５５．１９ ・Ｓ＆Ｐ５００７４７２．７９（－２７．７９） ・ナスダック総合指数２６１６６．６０（－３５１．３３） 出所：MINKABU PRESS