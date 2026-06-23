２２日の米株式市場では、ＮＹダウが前営業日比１４８．０１ドル高の５万１７１２．７１ドルと続伸した。連休中にホルムズ海峡の再封鎖をイラン軍が宣言した。一方、仲介国側の共同声明から、米国とイランの協議の進展期待が高まり、この日の全体相場を支援した。ハイテク関連株は軟調だった。 キャタピラー＜CAT＞やＪＰモルガン・チェース＜JPM＞が上伸。アッヴィ＜ABBV＞やアルコサ＜ACA＞が大幅高となった