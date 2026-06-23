オランダ代表は現地時間20日に行われたグループF第2節でスウェーデン代表に5-1の快勝。キャプテンを務めるDFフィルヒル・ファン・ダイクは、最終節で日本と対戦するスウェーデンに対して「厳しい戦いが待ち受けている」と警告した。スウェーデン『Dagens Nyheter』『Aftonbladet』などが伝えている。14日の初戦で日本と2-2で引き分けたオランダ。迎えた第2節スウェーデン戦ではゴールラッシュを披露する。前半5分にFWブライア