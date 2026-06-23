元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼ氏が自ら持っていたW杯最多得点記録を更新したアルゼンチン代表FWリオネル・メッシを祝福した。現地時間22日に行われたグループJ第2節でアルゼンチンはオーストリアと対戦。前半4分にPKを失敗したメッシだったが、前半38分に左サイドのDFファクンド・メディナが送ったグラウンダーのクロスを左足で蹴り込んで先制点を記録。この得点がW杯通算17得点目となり、16得点でクローゼ氏と並んでい