アンドエスティHDは、企業が独自のスポットワークプラットフォームを構築し、1日・数時間単位での柔軟な働き方を実現するクラウド型システム「マッチボックス（matchbox）」の導入により、同社が展開するアパレルブランド店舗と働き手をつなぐスポットワークサービス「and STスキマバイト」を開始した。専用サイトに求人を公開している。【画像をもっと見る】and STスキマバイトでは、公開中の求人への応募に加え、北海道、東