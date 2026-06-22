「ボッテガ・ヴェネタ（BOTTEGA VENETA）」から、海の世界に着想を得た新作ジュエリーが登場した。ボッテガ・ヴェネタ ウィメンズ取り扱い店舗および公式オンラインストアで販売している。【画像をもっと見る】新作は、サンゴや海中生物の躍動感に着想を得た「シー コーラル」と、ブランドのアイコニックなデザインをヒトデのフォルムで再解釈した「ドロップ」の2シリーズをラインナップ。素材には、スターリングシルバーや18K