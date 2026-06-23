大阪9月限ナイトセッション 日経225先物73090+230 （+0.31％） TOPIX先物4122.0+9.0 （+0.21％） シカゴ日経平均先物73135+275 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 22日の米国市場は、NYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。米国とイランの仲介役であるパキスタンとカタールは、60日以内の最終合意に向けた行程表に米国とイランが合意したと明らかにした。20日にはイラン