北中米ワールドカップサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）を戦う日本代表は、25日（日本時間26日）にグループF最終戦のスウェーデン戦に臨む。W杯の日本版公式Xは、GK鈴木彩艶の変遷を公開。その変わりようがファンの話題を呼んでいる。グループF初戦のオランダ戦では、開始早々に決定的なシーンでビッグセーブを見せ、日本に流れをもたらした鈴木。2戦目のチュニジア戦では、守備陣の奮闘もありセーブ機会はなかったが、23