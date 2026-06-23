ワールドカップ北中米大会サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会は11日（日本時間12日）に開幕し、連日熱戦が展開されている。そんな中、今大会を象徴するトピックのひとつとなっているのが、SNSで相次ぐAI生成とみられる画像や動画の拡散だ。生成AIが急速に普及して以降、初めて迎えるサッカーW杯。真偽不明の投稿が話題を集めるケースが相次ぎ、海外のファクトチェック機関も注意を呼びかけている。象徴的なのが容姿端