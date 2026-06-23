フランス―イラク戦で雷雨の接近を知らせる競技場のモニター＝フィラデルフィア（AP＝共同）【フィラデルフィア共同】サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会1次リーグI組で、22日にフィラデルフィア競技場で行われたフランス―イラクが悪天候のため前半終了後に中断した。国際サッカー連盟（FIFA）は「悪天候および会場周辺での雷の危険性があるため」と説明した。フランスが1―0とリードした前半途中から強い雨が降