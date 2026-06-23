連絡するのも、会いたいと言うのも、気づけば自分ばかり。付き合っているはずなのに、なぜか満たされない。そんな“片思いみたいな恋愛”を繰り返していませんか。恋愛が一方通行になりやすい女性には、いくつかの共通した行動パターンがあります。「誘う役」をいつも引き受けてしまう連絡するのも、会う約束を取るのも、気づけば自分ばかり。最初のうちは気にならなくても、その状態が続くと恋愛のバランスは少しずつ偏っていきま