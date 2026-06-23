ノースリーブや半袖を着た時に二の腕が気になる。後ろ姿がなんだかたくましく見える。そんな上半身の悩みはありませんか？年齢を重ねると肩まわりや腕の筋肉を使う機会が減り、上半身全体が重たく見えやすくなります。そこで取り入れたいのが【フロントレイズ】。肩まわりをしっかり動かしながら、すっきり見える上半身づくりをサポートする簡単エクササイズです。500mlのペットボトルがあれば、自宅で手軽に始められます。【STEP