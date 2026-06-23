今秋公開される土屋太鳳主演、Snow Man・佐久間大介共演の映画『マッチング』の続編『マッチング TRUE LOVE』より、追加キャスト10名が解禁。真飛聖と後藤剛範が続投するほか、根矢涼香、冨手麻妙、塚田僚一、瀧七海、濱正悟、加藤史帆、花瀬琴音、伊島空の出演が明らかとなった。【動画】出会いの楽園は、逃げ場のない“恋リア地獄”に！映画『マッチング TRUE LOVE』特報映画『マッチング』は、恋愛を始めたい人にとって一