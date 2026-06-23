人気女優のプライベート姿がアップされた。戸田恵梨香と大島優子が２３日までに、アーティスト・清川あさみ氏のインスタグラムに登場。清川氏は「ずっとお互いに忙しくてなかなか予定が合わなかったけれど、ようやく集まれた大好きな二人と」と３ショットを披露した。「いつもお仕事も拝見していますが、一言」とし、「優子ちゃんは、昔から私が天才だと思っている人。子育てをしながら、年末には紅白に出演し、アイドルとし