女優・有森也実が20日、自身のインスタグラムを更新。人気女優との写真を公開し、反響を呼んでいる。 【写真】なんてキュートな密着ぎゅっ美肌際立つ寄り添う女優 有森は映画「ソーゾク」(2025年)で共演した女優・大塚寧々を座って抱きしめるショットをアップ。「お姉チャンの存在の憧れが『ソーゾク』の中で叶いました大塚寧々さん演じる礼子姉とのじゃんけんのシーンも、たくさん沢山、笑った