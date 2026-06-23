株式会社渕上ファインズの運営する「ウェディングドレスショップJUNO」はこのほど、20～50代の既婚男女440人を対象に「夫婦間の隠し支出に関する実態調査」を実施、結果を公表した。 【写真】配偶者に隠している割合は、男性の方が15ポイント以上も多い… 家庭の家計管理を夫婦のどちらが行っているかを尋ねたところ、「妻」が39.6％で「夫」が25.9％だった。「夫婦で分担」は20.2％。約4割の家庭で、主に妻が家計管理