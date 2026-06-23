「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のダファー兄弟が手掛ける新ドラマ「ザ・ボローズ」が、わずか1シーズンで打ち切りとなった。デッドラインによれば、シーズン2に向け、脚本家たちのライターズルームも設置され、一時はシーズン3と連続で撮影するという話まで出ていたというが、ネットフリックスはシーズン1での配信終了を決定したという。 【写真】マット＆ロ