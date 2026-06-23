森保ジャパンはオランダ、チュニジアとの2試合を終えて勝ち点4。総得点1差でオランダに次ぐF組2位につけている。【もっと読む】MF久保建英は決勝T2回戦まで欠場か今大会から32チームが決勝トーナメント（T）に進出する方式に変更。日本の1次リーグ突破は有力となっているが、26日のスウェーデン戦の結果によって、1位通過ならC組2位（現在モロッコ）、2位通過なら同組1位（現在ブラジル）と対戦。3位で進出するケースもあり、