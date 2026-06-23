韓国人の日本旅行需要が急増したことで、昨年の対日旅行収支赤字が統計作成以来最大規模を記録した。23日、韓国銀行の経済統計システムによると、2025年の対日旅行収支赤字は57億540万ドル（約9220億円）と集計された。これは関連統計の作成が始まった1998年以降で最大規模だ。対日旅行収支は、新型コロナウイルス感染拡大期だった2020年に3億6870万ドル、2021年に1億2990万ドルの黒字を記録したが、2022年には5億7570万ドルの赤字