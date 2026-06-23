イスラエルのネタニヤフ首相が米国と共に敢行したイラン攻撃以降、政治的危機に直面しているという分析があった。戦争の核心目標だったイランの政権交代に失敗したうえ、米国との関係までが悪化し、国内の政治基盤も弱まっているという評価だ。英フィナンシャルタイムズ（FT）は21日（現地時間）、イスラエルが今回の戦争で期待したイラン政権交代構想が事実上失敗したと報じた。イスラエルは今年初め、イラン内の反政府デモ拡散を