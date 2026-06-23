問題は、国連軍が介入を自制し、事実上北朝鮮軍の作業を黙認した場合、北朝鮮軍が設置した鉄条網と地雷地帯に沿ってMDLが固定化される可能性が高い点だ。MDLが南側へ押し下げられる結果になりかねないという意味だ。複数の軍関係者によると、北朝鮮軍はすでに不毛地帯の造成を昨年末に完了しており、地雷地帯を造成する過程で、韓国側が基準とするMDLを複数箇所で侵犯したという。合同参謀本部は「韓米の情報収集資産を通じて、MDL